Se incendia Portugal en el Mundial 2026: Hermana de Cristiano Ronaldo ataca a los compañeros de CR7

El seleccionado europeo tuvo un negro debut ante RD Congo y ahora hay problemas en la interna tras dichos de la hermana de CR7.

Una de las grandes decepciones en lo que va del Mundial de Norteamérica 2026 ha sido Portugal, selección llamada a ser protagonista de la cita mundialista y que en la primera fecha igualó 1-1 ante la República Democrática del Congo.

Uno de los focos de atención en los lusos ha sido Cristiano Ronaldo y el partido que hizo ante los africanos: poco activo, poco colaborativo y se le vio más frustrado con sus compañeros que con ganas de querer revertir la situación.

En las últimas horas se sumó un nuevo capítulo en la interna de Portugal que amenaza con desestabilizar al camarín: la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, lanzó un durísimo dardo hacia los compañeros de CR7 en Instagram.

Drama en Portugal. | Foto: Getty Images

A través de una historia, Katia Aveiro puso todo en duda: “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás”, dijo en primera instancia.

“Está siendo extraña esta Copa del Mundo, muy extraña… aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”, fueron las palabras que provocaron un verdadero incendio en la candidata a quedarse con el título.

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En lo futbolístico, Portugal se estrena con la obligación en lograr los tres puntos en su próximo partido, el cual será el martes 23 de junio a la 1 de la tarde de Chile continental ante la débil Uzbekistán.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

En síntesis

Portugal empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

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Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, criticó a los seleccionados lusos en Instagram.