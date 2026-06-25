Rompió todas las apuestas previas la Ecuador de Sebastián Beccacece al vencer a Alemania. El DT no tuvo dudas a la hora de desatar toda su euforia.

El fútbol no sabe de lógicas y la mitad del mundo acaba de firmar la página más gloriosa y épica de su historia contemporánea. En un MetLife Stadium de Nueva Jersey que fue una auténtica caldera, la Selección de Ecuador derrotó por 2-1 a la poderosa Alemania y selló una heroica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.

Tras el pitazo final, la tensión mundialista acumulada estalló en un festejo de proporciones colosales, donde el director técnico Sebastián Beccacece se robó absolutamente todos los reflectores con una reacción de película que ya da la vuelta al planeta.

La previa era un campo de minas para el estratega trasandino. Duramente cuestionado por la fanaticada tras el decepcionante arranque de la Tri en la Copa del Mundo, y habiendo condicionado su continuidad al resultado de esta “final”, Beccacece vivió el compromiso con las pulsaciones a mil.

El primer gran aviso de su desahogo total llegó a los 75 minutos: cuando Gonzalo Plata anotó el gol de la remontada, el argentino salió corriendo instantáneamente, se colgó de las vallas de seguridad y se abrazó con su esposa Patricia Persson mientras se mantenía en el aire sostenido por las rejas.

Pero lo mejor vino con el término del partido. Mientras los jugadores se derrumbaban en el césped entre lágrimas y abrazos, el DT alzó los brazos, se fundió en un abrazo grupal con sus ayudantes y, sin pensarlo dos veces, emprendió camino directo a las tribunas, escalando las estructuras para llegar a las gradas y fundirse en un emotivo y eterno abrazo con su mujer y el resto de su familia.

Sebastián Beccacece no se guardó nada a la hora de celebrar el triunfo ante Alemania

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El recado para el pueblo: “Esto es para el Ecuador”

Con las pulsaciones un poco más calmadas pero con los ojos vidriosos por la hazaña liguera, el técnico de la Tri atendió los micrófonos de la transmisión oficial. Lejos de sacar facturas ante las feroces críticas que recibió en la antesala, Beccacece se vistió de grandeza y le dedicó el histórico triunfo a los más de 18 millones de compatriotas.

“Esto no es lo que significa para mí, esto significa para el pueblo, es para el Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo, que la dejen disfrutar y que la dejen celebrar, por favor”, lanzó de manera tajante el timonel.

Con esta victoria, Ecuador inscribe su nombre en los dieciseisavos de final, consiguiendo la segunda clasificación de su historia a la etapa eliminatoria de una Copa del Mundo. La única experiencia previa databa de Alemania 2006, una cita liguera donde, por esas curiosas coincidencias del destino, la Tri también compartió el pelotón inicial con die Mannschaft. ¡Hazaña total!