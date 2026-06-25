La Selección de Ecuador, además de clasificar a los 16vos de final del Mundial, se llevó un millonario premio que le dará la FIFA.

Tras romper todos los pronósticos y batir a Alemania en una definición no apta para cardíacos, la Tri no solo cosechó gloria y mérito deportivo, sino que también aseguró una brutal inyección de millones de dólares para sus arcas financieras.

El nuevo formato de la Copa del Mundo, que cuenta con 48 participantes y agregó una ronda de eliminación directa extra en el calendario, trajo consigo un incremento sustancial en el presupuesto de la entidad máxima del fútbol. Este certamen se consolidó como el torneo que más premios entregará en la historia en relación a los montos totales.

En ese escenario de abundancia, el búnker ecuatoriano hizo saltar la banca. La Selección de Ecuador acaba de ganar 11 millones de dólares más por superar la fase de grupos y meterse en los 16vos de final. Esta brutal cifra de 11 millones de dólares se suma a los 10 millones de la moneda norteamericana que la escuadra nacional ya tenía asegurados por el simple hecho de disputar la primera etapa.

Por si fuera poco, la FIFA le otorgará a cada federación un extra de 2.5 millones de dólares destinados exclusivamente a cubrir los gastos logísticos de las delegaciones. De esta manera, el acumulado transitorio de la Tri ya escala hasta los 23.5 millones de dólares.

Sebastián Beccacece junto a Guillermo Marino, cuerpo técnico de Ecuador.

Rival confirmado: Chocazo de alta tensión ante Inglaterra

Con las matemáticas resueltas de forma definitiva y los bombos ordenados tras el cierre liguero de los grupos, el reglamento oficial de la Copa del Mundo determinó el cuadro definitivo de los 32 mejores. Ecuador ya conoce a su próximo gran escollo internacional en las llaves a todo o nada.

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El emparejamiento liguero deparó que la Selección de Ecuador se medirá ante Inglaterra en los 16vos de final, en un cruce de pronóstico reservado que promete paralizar a los fanáticos. El ganador de esta batalla liguera contra los británicos no solo se meterá en los octavos de final, sino que seguirá engrosando su botín económico en tierras norteamericanas.