La escuadra germánica no puede volver a decepcionar, tal como ocurrió en Qatar 2022 al quedar fuera en fase de grupos.

Alemania afina los últimos detalles para su debut oficial en la Copa Mundial de 2026. El cuadro teutón ya determinó cuál será su plantel para iniciar su aventura en territorio norteamericano. ¿Contra qué rival medirá fuerzas?

El conjunto europeo romperá el hielo contra Curazao, en duelo pactado para el domingo 14 de junio en el Houston Stadium, correspondiente a la fecha inaugural del grupo E.

En esta primera etapa, el elenco comandado por Julian Nagelsmann compartirá clasificatoria con Costa de Marfil y Ecuador, contrincantes a los que deberá superar si desea sellar su pasaporte hacia la ronda de dieciseisavos de final.

Con este desafío, el tetracampeón buscará dejar atrás la amarga imagen en Qatar 2022: se despidió tempranamente en la primera fase. Superar los octavos de final asoma como la meta obligatoria para los dirigidos por el joven estratega.

Cabe consignar que Alemania no contará con equipo completo. ¿La razón? Sufre la sensible baja de última hora de Lennart Karl, por una rotura fibrilar. Además, lamenta la ausencia de Serge Gnabry por un problema en sus tendones.

Alemania está lista para el Mundial de 2026. (Foto: Getty Images)

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La lista de citados de Alemania para el Mundial 2026

Manuel Neuer : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) Oliver Baumann : Hoffenheim (Alemania)

: Hoffenheim (Alemania) Alexander Nübel : Stuttgart (Alemania)

: Stuttgart (Alemania) Joshua Kimmich : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) Antonio Rüdiger : Real Madrid (España)

: Real Madrid (España) Nico Schlotterbeck : Borussia Dortmund (Alemania)

: Borussia Dortmund (Alemania) Jonathan Tah : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) Waldemar Anton : Borussia Dortmund (Alemania)

: Borussia Dortmund (Alemania) David Raum : RB Leipzig (Alemania)

: RB Leipzig (Alemania) Malick Thiaw : Newcastle United (Inglaterra)

: Newcastle United (Inglaterra) Nathaniel Brown : Eintracht Frankfurt (Alemania)

: Eintracht Frankfurt (Alemania) Florian Wirtz : Liverpool (Inglaterra)

: Liverpool (Inglaterra) Jamal Musiala : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) Aleksandar Pavlović : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) Leon Goretzka : Bayern Múnich (Alemania)

: Bayern Múnich (Alemania) Pascal Groß : Borussia Dortmund (Alemania)

: Borussia Dortmund (Alemania) Felix Nmecha : Borussia Dortmund (Alemania)

: Borussia Dortmund (Alemania) Angelo Stiller : Stuttgart (Alemania)

: Stuttgart (Alemania) Nadiem Amiri : Mainz 05 (Alemania)

: Mainz 05 (Alemania) Leroy Sané : Galatasaray (Turquía)

: Galatasaray (Turquía) Jamie Leweling : Stuttgart (Alemania)

: Stuttgart (Alemania) Kai Havertz : Arsenal (Inglaterra)

: Arsenal (Inglaterra) Deniz Undav : Stuttgart (Alemania)

: Stuttgart (Alemania) Maximilian Beier : Borussia Dortmund (Alemania)

: Borussia Dortmund (Alemania) Nick Woltemade: Newcastle United (Inglaterra)

Las camisetas de Alemania en el Mundial de 2026

Esta es la indumentaria de Alemania para el Mundial de 2026. (Imágenes: DFB Store)

El fixture de Alemania en la Copa del Mundo de 2026

14 de junio: Alemania vs. Curazao (Houston Stadium / Texas)

Alemania vs. Curazao (Houston Stadium / Texas) 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil (Toronto Stadium / Ontario)

Alemania vs. Costa de Marfil (Toronto Stadium / Ontario) 25 de junio: Ecuador vs. Alemania (New York New Jersey Stadium / New Jersey)