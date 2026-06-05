¡Rompió internet! La canción de Speed fue incluida en el álbum del Mundial 2026: su reacción es viral

El tema “World Cup (Champions)” del streamer IShowSpeed se viralizó rápidamente tras su lanzamiento, alcanzando millones de reproducciones.

El álbum oficial del Mundial de 2026, que reúne a distintos artistas de nivel global bajo el sello de FIFA Sound, sigue generando mucha repercusión más allá del fútbol.

La producción musical del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ha apostado por integrar diferentes géneros y figuras internacionales, convirtiéndose en una pieza clave del ambiente previo a la cita planetaria.

En ese contexto, uno de los nombres que más ruido ha hecho en el último tiempo es el del streamer IShowSpeed, quien ha logrado instalarse como una figura habitual dentro del mundo del fútbol digital gracias a su fuerte vínculo con el deporte y su constante presencia en eventos y contenidos virales relacionados al balompié.

Su canción “World Cup (Champions)” ha tenido un impacto inesperado, alcanzando 11,5 millones de visitas en YouTube en apenas 48 horas desde su lanzamiento, al punto de ser considerada por muchos fanáticos como un himno no oficial del torneo.

Speed arrasa con su canción del Mundial 2026

Finalmente, FIFA decidió incluir el tema del streamer en el álbum oficial del Mundial, una noticia que el youtuber estadounidense no tardó en reaccionar con euforia a través de una transmisiones en vivo.

Al enterarse de la decisión, el streamer reaccionó con su estilo característico, realizando el clásico “SIU” de Cristiano Ronaldo y celebrando con su ya habitual mortal hacia atrás, uno de sus sellos más reconocibles en redes.

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Speed y el mensaje de la FIFA por su canción del Mundial | FOTO: Captura

Cabe recordar que el álbum oficial contará con 18 canciones y forma parte de la estrategia musical más ambiciosa desarrollada por la FIFA para una Copa del Mundo. Entre los participantes figuran artistas como Shakira, Anitta, Daddy Yankee y LISA.

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