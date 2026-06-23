Video: la desatada reacción de Speed tras el gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 que se hace viral

El famoso youtuber estadounidense volvió a ser tendencia tras su reacción al primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ha estado marcado no solo por lo que ocurre dentro de la cancha, sino también por el impacto que generan las redes sociales en torno a cada partido.

En ese escenario, Cristiano Ronaldo continúa siendo uno de los protagonistas más seguidos del certamen, concentrando la atención de fanáticos y creadores de contenido cada vez que aparece en escena con la Selección de Portugal.

Ante Uzbekistán no fue la excepción. CR7 marcó su primer gol en esta cita planetaria, lo que desató la emoción inmediata de miles de fanáticos alrededor del mundo que seguían el partido en vivo.

Speed se vuelve loco tras el gol de Cristiano Ronaldo

Entre las múltiples reacciones que circularon en redes sociales, una de las que más llamó la atención fue la del youtuber Speed, conocido por su fanatismo por el “Bicho” y por sus intensas celebraciones en vivo.

Según un registro que comenzó a viralizarse, el creador de contenido estadounidense reaccionó de manera completamente desbordada al gol, llegando incluso a colgarse de un palco durante la transmisión.

El momento rápidamente se volvió tendencia al acumular más de 540 mil reproducciones y 7 mil likes en cuestión de minutos.

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🚨| BREAKING: SPEED JUMPS OUT OF HIS SUITE AFTER CRISTIANO RONALDO SCORES HIS FIRST GOAL OF THE WORLD CUP 🤯🤯🤯🐐 pic.twitter.com/nh3aR5Owuw — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 23, 2026

De esta forma, queda en evidencia una vez más el impacto global que genera el futbolista del Al-Nassr FC, capaz de provocar reacciones virales.