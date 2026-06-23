¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO en Chile a CR7 en el Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial

El conjunto portugués necesita los tres puntos ante Uzbekistán para no complicarse en el Mundial de Norteamérica 2026.

La jornada de día martes en el Mundial de Norteamérica 2026 arranca con uno de los equipos llamado a ser candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, pero que en la primera fecha no pudo demostrar esa supremacía.

Se trata de Portugal, equipo liderado por Cristiano Ronaldo que en la primera fecha igualó de manera sorpresiva ante la República Democrática del Congo y se llenó de críticas por parte de la prensa lusa.

Portugal quiere mostrar su chapa de candidato ante Uzbekistán. | Foto: Getty Images

Ahora, CR7 y compañía tendrán una chance para redimirse de la primera fecha y tendrán que enfrentar a Uzbekistán, en el papel el rival más débil de la zona y quien viene de caer de manera clara ante Colombia por la Fecha 1.

De momento, el conjunto cafetalero lidera las acciones en el Grupo K con tres unidades, seguido de cerca por Portugal y RD Congo con un punto. En el fondo, Uzbekistán que no ha sumado en lo que va del Mundial 2026.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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Portugal vs. Uzbekistán: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre lusos y uzbecos comenzará este martes 23 de junio a la 1 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver a Portugal vs. Uzbekistán?

Chilevisión y D Sports transmitirán el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, Chilevisión en sus plataformas online llevará el partido, además de Paramount+ y DGO.