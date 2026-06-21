Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 21 de junio y cómo ver en Chile

Cinco partidos distribuidos a lo largo del domingo 21 de junio cierran las segundas jornadas de fase de grupos en el Mundial 2026.
España busca su primer triunfo frente a Arabia Saudita en Atlanta. Bélgica enfrenta a Irán en Los Ángeles. Uruguay se mide con Cabo Verde en Miami. Nueva Zelanda cierra la jornada contra Egipto en VancoArabia uver. Un domingo que define la estructura definitiva de clasificaciones hacia los octavos de final.
Los fanáticos del fútbol en Chile analizan cada estadística antes de realizar sus apuestas mundial en las plataformas más confiables del país.
Marcelo Bielsa busca su primer triunfo en el Mundial 2026.
PARTIDOS DEL DOMINGO 21 DE JUNIO: HORARIO Y TV de Chile y Latam
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 13:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play, La 1
- Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Bélgica vs. Irán (Grupo G)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
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Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
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Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (lunes 22) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00