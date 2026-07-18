Un ácido comentario en redes sociales encendió la mecha entre el comunicador y el actual panelista de televisión.

Mientras la lluvia golpea con fuerza a diversas regiones de nuestro país, una pelea mediática sacudió las plataformas digitales y el estudio de Radio Pauta donde trabaja el ex arquero Nicolás Peric.

Todo comenzó cuando el periodista Rodrigo Astorga utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un dardo directo hacia el ax arquero, cuestionando sus análisis en las pantallas de ESPN respecto al debate sobre quién es el jugador más grande en la historia de las Copas del Mundo.

“Escuchar a Nicolás Peric decir en ESPN que si Argentina es campeón el domingo se acaba la discusión y Messi es el más grande de la historia en los mundiales sobre Pelé, no sólo es un absurdo sino que demuestra que algunos con micrófono piensan que el fútbol se inventó en este siglo”, disparó Astorga sin filtros.

En su argumentación táctica e histórica, el comunicador añadió que “Messi es un crack pero es incomparable con Maradona y Pelé. Pelé fue campeón del mundo con 17 años. Y el 70 la figura de un equipo como no ha habido en la historia”.

El twett de Rodrigo Astorga

Peric responde en la radio sin anestesia

El encargado de ponerle carbón a la parrilla para encender la respuesta fue Coke Hevia en el programa Pauta de Juego. Con el micrófono a disposición, el exguardameta de Rangers y la Roja barrió con los cuestionamientos y defendió su postura sobre la cancha, desafiando directamente la autoridad del periodista.

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El exgolero minimizó los títulos colectivos de Pelé para ensalzar la figura del astro argentino. “Está bien Rodrigo Astorga, Pelé jugó un partido y qué, salió tres veces campeón. Este muchacho (Messi) acarreó dos campeonatos en solitario si lo logra hacer. Para mí el más grande es Maradona… yo me enamoré de la pegada del Diego“, argumentó.

¿Se quedó ahí? No. Al estar acostumbrado a los mimos de sus compañeros, y sin que nadie lo enfrente, Peric lanzó veneno y mandó un recado frontal respecto a su presencia en los medios de comunicación. “Si después agarro o no el micrófono, Astorga, me lo puedes decir cuando quieras. Y si quieres mi puesto en ESPN, llama a mi jefe, quizás lo haces mejor que yo”, indicó.

Finalmente, el panelista catalogó los argumentos basados en la nostalgia como un recurso obsoleto. “Sé que el fútbol no empezó cuando yo empecé a ver tele, es una frase fome de los veteranos, pero da lo mismo. El que cambia el fútbol y lo vuelve profesional es Pelé… pero lo que genera Messi termina un poco la polémica y se lo merece absolutamente”, sentenció para cerrar el bando.