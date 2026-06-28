Tras Argentina vs. Jordania: así queda la tabla de posiciones del grupo J del Mundial 2026

El elenco argentino consiguió la clasificación sin problema alguno. Tiene rival definido en los dieciseisavos de final.

La Selección Argentina superó sin inconveniencias 3-1 a Jordania en la última fecha del grupo J de la Copa Mundial 2026. La escuadra sudamericana alcanzó el rendimiento perfecto en la primera ronda.

Con goles de Giovani Lo Celso (19′), Lautaro Martínez (31′ P) y Lionel Messi (60′), el combinado albiceleste se quedó con la primera posición con nueve unidades.

Por su parte, Jordania quedó fuera del torneo internacional. Llegó al descuento mediante el tanto de Mousa Al-Tamari (55′), pero ello no fue suficiente y se despidió de la cita planetaria con tres caídas.

En tanto, Austria y Argelia empataron 3-3, por lo que ambos accedieron a la siguiente fase. El equipo europeo logró el segundo puesto con cuatro puntos y 0 en DG. Su símil africano igualó el puntaje, pero con DG de -2.

¿Próximo partido de Argentina? Jugará contra Cabo Verde el viernes 3 de julio. Se disputará desde 18:00 horas en el Hard Rock Stadium.

Argentina venció a Jordania en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Así queda la tabla del grupo J del Mundial 2024