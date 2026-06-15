Tras el Arabia Saudita vs. Uruguay: así queda la tabla de posiciones en el Grupo H del Mundial 2026

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo H tras el Arabia Saudita vs Uruguay.

Hoy concluyó lo que fue la primera fecha dentro del Grupo H en el Mundial 2026 y esto fue con el compromiso que enfrentó a la Selección de Uruguay y Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.

En lo que fue un intenso duelo, la Selección de Uruguay y Arabia Saudita igualaron a un tanto en Miami, en donde Abdulelah Al-Amri partió anotando para los ‘Saudíes’ y Maximiliano Araújo puso la igualdad para los ‘Charrúas’.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con una unidad en el Grupo H, en la que también están igualado en puntaje con Cabo Verde y España, quienes también hoy igualaron pero sin goles.

Ahora en lo que será la segunda fecha, la Selección de Arabia Saudita se enfrentará ante una necesitada Selección de España en el Mercedes-Benz Stadium, mientras que Uruguay se verá las caras ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

Arabia Saudita y Uruguay protagonizaron un vibrante partido | Foto: Getty Images

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO H