La Selección de Inglaterra no pudo sobreponerse a la férrea defensa de Ghana y terminaron empatando sin goles en Boston.

Este martes se sigue desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se llevó a cabo el partido entre Inglaterra y Ghana por el Grupo L, que terminó en empate 0-0 en Boston.

Si bien el equipo de ‘Los Tres Leones’ buscó por todas las vías el gol que les diera el triunfo, se encontró con una selección africana muy cerrada, que jugó casi todo el partido metida en su área.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana están igualadas en la primera posición del grupo con cuatro puntos, pues en la primera fecha los ingleses vencieron por 4-2 a Croacia y ‘Las Estrellas Negras’ se impusieron por 1-0 a Panamá.

Ahora deben esperar lo que pase en el otro partido de la jornada, en el que se miden Panamá y Croacia desde las 19:00 horas en Toronto, buscando ambas su primer triunfo en esta Copa del Mundo.

Cabe recordar que avanzan a dieciseisavos de final el primero y segundo de cada grupo, más los ocho mejores terceros. Por lo mismo, en el Grupo L todo se resolverá en la última fecha.

Ghana le hizo un partido difícil a Inglaterra. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

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La TABLA del Grupo L en el Mundial 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Inglaterra 4 2 1 1 0 4 2 +2 2 Ghana 4 2 1 1 0 1 0 +1 3 Panamá 0 1 0 0 1 0 1 -1 4 Croacia 0 1 0 0 1 2 4 -2

En síntesis