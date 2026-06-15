Tras el España vs. Cabo Verde: revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo H del Mundial 2026

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo H tras el España vs Cabo Verde.

En esta jornada se daba inicio a lo que era el Grupo H del Mundial 2026, en donde la Selección de España se enfrentaba a la debutante Cabo Verde en Atlanta.

En este duelo sin duda que se dio la gran sorpresa en lo que va de esta cita mundialista, en la que España y Cabo Verde terminaron repartiendo puntos tras igualar sin goles.

Los dirigidos por Luis De La Fuente tuvieron una pálida actuación en este estreno ante la escuadra africana, la que se replegó de muy buena forma y consiguió un resultado histórico.

Con este partido, ambos equipos se quedaron con un punto en este debut mundialista, en donde ahora ponen el foco en la segunda fecha. España se enfrentará ante Arabia Saudita y Cabo Verde ante Uruguay.

Yamal tuvo un amargo estreno en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO H