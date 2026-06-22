La Selección de Noruega se impuso por 3-2 a Senegal con doblete de Erling Haaland y empata a Francia en puntos en el Grupo I del Mundial 2026.

Este lunes se sigue desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, un día histórico en que Lionel Messi se transformó en el máximo goleador de las Copas del Mundo.

Pero en el Grupo I también hubo acción con uno de los favoritos, donde Francia goleó por 3-0 a Irak, con doblete de Kylian Mbappé y consiguió su segundo triunfo en esta edición de la máxima cita a nivel internacional.

Con ello, ‘Les Bleus’ aseguraron su clasificación a dieciseisavos de final y también quedan como líderes de esta zona, gracias al resultado de Noruega.

Los nórdicos se impusieron por 3-2 a Senegal y quedaron en la segunda posición por diferencia de goles. En este partido la gran figura volvió a ser Erling Haaland, que también celebró por cuenta doble.

Erling Haaland lleva cuatro goles en el Mundial 2026. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

De todos modos, en la última fecha se resolverá quién terminará siendo el líder de este grupo, ya que se enfrentarán Francia y Noruega, ambos ya clasificados a la ronda de los 32 mejores.

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Este partido se disputará el próximo viernes 26 de junio a las 15:00 horas en Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

En simultáneo jugarán Senegal e Irak en el estadio BMO Field de Toronto, para ver si alguno de los dos puede clasificarse entre los ocho mejores terceros.

Así está la TABLA del Grupo I en el Mundial 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Francia 6 2 2 0 0 6 1 +5 2 Noruega 6 2 2 0 0 7 3 +4 3 Senegal 0 2 0 0 2 3 6 -3 4 Irak 0 2 0 0 2 1 7 -6

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