El astro del Real Madrid comandó un nuevo triunfo de Francia en el Mundial 2026 y llegó a los 16 goles en las Copas del Mundo.

Una competencia aparte tienen Lionel Messi y Kylian Mbappé en este Mundial 2026, pues ambos quieren ser el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, donde por ahora el argentino está en el tope.

La Pulga llegó a las 18 conquistas tras el triunfo por 2-0 de Argentina sobre Austria, donde anotó un doblete y desempató con la leyenda alemana Miroslav Klose.

Pero faltaba conocer la reacción del astro del Real Madrid, quien más tarde comandó la goleada de Francia por 3-0 sobre Irak, en la que también celebró por cuenta doble a los 14 y 54 minutos.

El futbolista de 27 años alcanzó a Klose con 16 dianas y quedó a dos tantos de Messi en la tabla de máximos anotadores. Además, sigue estirando la ventaja como el goleador histórico de la selección francesa con 60 goles.

Los números de Mbappé son realmente impresionantes, pues esta es su tercera cita planetaria, donde suma 16 partidos disputados, misma cantidad de anotaciones.

Kylian Mbappé quiere hacer historia en el Mundial 2026. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

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Hasta la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 ninguno de los dos campeones del mundo da tregua, en una verdadera guerra de goles que se está viviendo en Norteamérica.

Eso sí, el ex Mónaco y Paris Saint-Germain tiene la ventaja de la edad ante un Lionel Messi de 38 años, que está disputando su última Copa del Mundo.

La tabla de máximos goleadores de los mundiales:

Lionel Messi (Argentina): 18 goles – 28 partidos – 6 mundiales Kylian Mbappé (Francia): 16 goles – 16 partidos – 3 mundiales Miroslav Klose (Alemania): 16 goles – 24 partidos – 4 mundiales Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles – 19 partidos – 4 mundiales Gerd Müller (Alemania): 14 goles – 13 partidos – 2 mundiales Just Fontaine (Francia): 13 goles – 6 partidos – 1 mundial Pelé (Brasil): 12 goles – 14 partidos – 4 mundiales Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles – 17 partidos – 3 mundiales Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles – 5 partidos – 1 mundial Harry Kane (Inglaterra): 10 goles – 12 partidos – 3 mundiales

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En síntesis