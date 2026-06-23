El conjunto centroamericano pecó de inefectividad y queda fuera de competencia ante una Croacia que ganó con lo justo.

Croacia logró un triunfo clave en el Grupo L tras imponerse por 1-0 ante Panamá en un partido cerrado, de mucho roce y pocas ocasiones claras. Los europeos supieron golpear en el momento justo y luego administrar la ventaja para quedarse con tres puntos de oro que los mantienen con vida en la cita planetaria.

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron más intención que claridad. Croacia intentó hacerse del control del balón, pero se encontró con una defensa panameña bien plantada, que apostó por el orden e incluso pudo sorprender en el contragolpe.

El quiebre llegó en el segundo tiempo. A los 54 minutos, Ante Budimir apareció dentro del área para marcar el único gol del partido, aprovechando una de las pocas desconcentraciones defensivas de los centroamericanos. A partir de ahí, Croacia bajó el ritmo y se enfocó en sostener la ventaja.

Croacia se impone a Panamá y sigue con vida en el Mundial 2026. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

El equipo de Waterman (que ingresó faltando 15 para el final), tuvo ocasiones sobre la hora pero la poca eficacia de cara al arco terminó costándoles carísimos, ya que quedan eliminados de la cita mundialista.

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Así queda la tabla del Grupo L

Con este resultado, Croacia suma sus primeros tres puntos y se mete en la pelea por la clasificación, mientras que Panamá se hundió en el fondo sin unidades. Más temprano, Inglaterra y Ghana igualaron 0-0, dejando la cima compartida.