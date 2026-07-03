Cristiano Ronaldo y su gesto en el Mundial 2026 que enamora hasta a sus detractores: Esto hizo

Portugal y Croacia protagonizaron un verdadero partidazo por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde fueron los portugueses quienes se clasificaron a la siguiente etapa en un partido no apto para cardiacos.
Si bien Croacia se puso en ventaja primero, Portugal lo igualó con un penal de Cristiano Ronaldo y después un cabezazo de Ramos al minuto 94. Cuando el partido expiraba hubo gol de Croacia, pero el VAR lo anuló y finalmente fue Portugal quien avanzó.
La emoción no sólo estuvo dentro de los más de 90 minutos de partido que se disputaron, sino que también una vez finalizado el encuentro: Cristiano Ronaldo tuvo un gesto que sacó aplausos hasta de sus detractores y enamoró a todos en el Mundial.
Cristiano y el homenaje a Diogo Jota. | Foto: Getty Images
Resulta que, una vez finalizado el encuentro, el astro portugués sacó una camiseta del fallecido Diogo Jota, se la puso y agradeció el cielo. El gesto fue inmediatamente reconocido por los fanáticos en el estadio, quienes llenaron de aplausos al ex jugador del Real Madrid.
Cabe recordar que Diogo Jota, portugués y ex jugador del Liverpool, falleció el pasado 3 de julio de 2025 a los 28 años en un accidente automovilístico, donde también se encontraba con su hermano André que también era futbolista.
Así las cosas, Portugal avanza a los octavos de final con un nudo en la garganta por el dramático partido y también con el recuerdo de Diogo Jota, quien seguramente hubiera estado con sus compañeros en este Mundial.
EMOCIÓN TOTAL TRAS LA CLASIFICACIÓN: Cristiano Ronaldo, la camiseta de Diogo Jota y el respeto eterno con la hinchada de Portugal.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
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En síntesis
- Portugal clasificó a octavos de final tras vencer a Croacia en el Mundial de Norteamérica.
- El jugador Cristiano Ronaldo anotó un penal de empate y homenajeó al fallecido Diogo Jota.
- El exfutbolista portugués Diogo Jota falleció el pasado 3 de julio de 2025 a los 28 años.