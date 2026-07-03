Luka Modric explotó con todo tras la eliminación de Croacia en el Mundial: “Si hubiera sido al revés…”

El crack croata, Luka Modric habló con todo tras lo que fue la eliminación de Croacia ante Portugal.

Croacia aún mastica lo que fue la dura eliminación dentro del Mundial 2026, en el que el conjunto europeo cayó por 2-1 ante la Selección de Portugal en los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo, en un cierra que tuvo mucha polémica y que terminó generando la eliminación de los croatas.

Tras lo que fue esta dura eliminación, el crack y capitán de Croacia, Luka Modric conversó con los medios y manifestó su descontento tras esta dura derrota para sus país, en la que confesó lo que habló con el árbitro por el gol anulado en el último minuto a Josko Gvardiol.

“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego”, comienza señalando Modric.

Agregando a esto, el destacado volante croata estalló puntualmente en lo que fue el penal en favor a Portugal, el que terminó dándole el 1-1 a su rival, en la que expresó sin pelos en la lengua, que si dicha ‘falta’ hubiera sido para Croacia, el árbitro no lo hubiera contemplado, lo que sin duda lo hace enfadarse por completo.

Modric no se guardó nada | Foto: Getty Images

“Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penalti… Si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto”.

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“No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penalti. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penalti así en un partido como este”, declaró.

Finalmente, Modric volvió a dejar su dura crítica por lo que es la utilización que los árbitros le dan al VAR, en la que siente que éste sólo debería usarse cuando un error es muy manifiesto, ya que en esta clase de partidos tan importante como es en un Mundial, debería existir un criterio mucho más futbolístico.

“Por eso digo que debe usarse si el error es 200%. Si puedes tratar algo de una forma u otra, no tienes voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica. Lo que es, es… sigamos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide, decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas… Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así… Siempre nos perjudica”.