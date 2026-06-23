Grupo L del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este martes 23 de junio el Grupo L vivirá su segunda jornada, donde puede haber equipos clasificados a la siguiente ronda como así también eliminados del torneo.
En el caso de Inglaterra, buscarán seguir el buen momento tras la victoria ante Croacia por 4-2 en el debut. El rival de hoy es Ghana, conjunto africano que derrotó en la agonía a Panamá y amenaza a los ingleses con ser un duro escollo.
Harry Kane es la gran arma que tiene Inglaterra. | Foto: Getty Images
En caso de que los ingleses venzan a los africanos, se instalarán automáticamente en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por otro lado, Croacia necesita sumar de a tres si quiere seguir vivo en la cita mundialista.
Cabe mencionar que, en esta edición del Mundial, clasifican los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros de las 12 zonas que hay, situación que deja un poco más de margen a diferencia de las competencias anteriores.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 23 de junio y cómo ver en Chile
Los partidos de HOY
Inglaterra vs. Ghana: martes 23 de junio a la 16:00 PM de Chile continental.
Panamá vs. Croacia: martes 23 de junio a las 19:00 PM de Chile continental
La tabla del Grupo L
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Inglaterra
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panamá
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Croacia
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
Así se jugará la Fecha 3 del Grupo L en el Mundial 2026
Inglaterra vs. Panamá: sábado 27 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.
Croacia vs. Ghana: sábado 27 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.