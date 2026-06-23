Grupo L del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Inglaterra buscará confirmar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial y Croacia quiere reponese de la caída inicial.

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este martes 23 de junio el Grupo L vivirá su segunda jornada, donde puede haber equipos clasificados a la siguiente ronda como así también eliminados del torneo.

En el caso de Inglaterra, buscarán seguir el buen momento tras la victoria ante Croacia por 4-2 en el debut. El rival de hoy es Ghana, conjunto africano que derrotó en la agonía a Panamá y amenaza a los ingleses con ser un duro escollo.

Harry Kane es la gran arma que tiene Inglaterra. | Foto: Getty Images

En caso de que los ingleses venzan a los africanos, se instalarán automáticamente en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por otro lado, Croacia necesita sumar de a tres si quiere seguir vivo en la cita mundialista.

Cabe mencionar que, en esta edición del Mundial, clasifican los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros de las 12 zonas que hay, situación que deja un poco más de margen a diferencia de las competencias anteriores.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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Los partidos de HOY

Inglaterra vs. Ghana: martes 23 de junio a la 16:00 PM de Chile continental.

Panamá vs. Croacia: martes 23 de junio a las 19:00 PM de Chile continental

La tabla del Grupo L

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3 2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0

Así se jugará la Fecha 3 del Grupo L en el Mundial 2026

Inglaterra vs. Panamá: sábado 27 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.

Croacia vs. Ghana: sábado 27 de junio a las 17:00 PM de Chile continental.