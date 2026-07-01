Ya son cinco los cruces confirmados en los octavos de final de la cita planetaria.

La jornada de miércoles del Mundial 2026 dejó emociones a flor de piel y definiciones clave rumbo a los octavos de final. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos cumplieron con su tarea en partidos muy distintos entre sí, pero que terminaron configurando parte importante del cuadro del torneo.

Inglaterra protagonizó uno de los duelos más intensos del día al imponerse por 2 a 1 ante RD Congo. El equipo europeo comenzó en desventaja tras un gol tempranero, lo que generó dudas y presión durante gran parte del encuentro. Sin embargo, en el tramo final apareció su figura: Harry Kane, quien marcó un doblete decisivo para dar vuelta el marcador y asegurar la clasificación.

Por su parte, Bélgica firmó una remontada épica frente a Senegal en uno de los partidos más vibrantes del torneo. Los africanos ganaban 2-0 hasta los minutos finales, pero los europeos reaccionaron con una ráfaga de goles que llevó el duelo al alargue. Allí, un penal en el último suspiro selló el 3-2 definitivo, confirmando una clasificación dramática.

Bélgica firma una remontada histórica (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)

Finalmente, Estados Unidos hizo la tarea sin sobresaltos y derrotó 2-0 a Bosnia, cumpliendo con su rol de favorito. El conjunto norteamericano mostró solidez y eficacia para cerrar la serie, asegurando su presencia en la siguiente ronda y completando así el trío de clasificados de la jornada.

Cruces confirmados de octavos de final

Con estos resultados y los ya definidos previamente, así van quedando algunos cruces confirmados:

Canadá vs Marruecos

Paraguay vs Francia

Brasil vs Noruega

México vs Inglaterra

Bélgica vs Estados Unidos

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A la espera de que se completen los últimos enfrentamientos del cuadro, el Mundial entra en su fase más decisiva, donde cada error se paga caro y los favoritos comienzan a perfilarse rumbo al título.