Última hora: una figura se pierde el Mundial 2026 a minutos del inicio del torneo

La gran figura que se pierde el Mundial 2026 a minutos de comenzar por una lesión.

El Mundial 2026 está por comenzar con lo que será el duelo de México y Sudáfrica el que se disputa en el Estadio Azteca, el que da el vamos a la competencia más importante del fútbol.

A minutos de iniciar el torneo, una dura noticia fue la que recibió una de las selecciones participantes, en la que pierde a una de sus grandes figuras para este torneo.

Se trata de la Selección de Japón, quien pierde a otra importante figura para este Mundial y que trata del mediocampista del Liverpool de Inglaterra, Wataru Endo.

El mediocampista de 33 años y que es uno de los pilares del conjunto ‘Nipón’ se queda fuera de la máxima cita futbolística por problemas físicos y su entrenador Hajime Moriyasu optó por reemplazarlo por Shuto Machino.

Endo se pierde el Mundial con Japón | Foto: Getty Images

De esta forma, Japón sufre otra nueva baja importante para esta Copa del Mundo 2026, en la que se suma a las ausencias ya conocidas de Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, dos de las grandes figuras de la selección.

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Cabe recordar que Japón forma parte del Grupo F del Mundial 2026, el que comparte junto a Países Bajos, Suecia y Túnez.

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