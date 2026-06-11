Agenda Mundial 2026: Los partidos que se disputan este jueves 11 de junio en Norteamérica

Este jueves arranca la acción de la Copa del Mundo y México será el encargado de abrir los fuegos en el Estadio Azteca.

Se acabó la espera y este jueves 11 de junio comienza el Mundial de Norteamérica 2026, donde 48 selecciones lucharán palmo a palmo para quedarse con el título del mejor del mundo que, por ahora, todavía le pertenece a Argentina.

Para este jueves hay dos partidos del Grupo A, donde el plato fuerte será el estreno de México en el Estadio Azteca ante Sudáfrica, mismo compromiso con el que se abrió el Mundial de Sudáfrica en el año 2010.

México abre el Mundial ante Sudáfrica. | Foto: Getty Images

En el segundo partido de la jornada, Corea del Sur buscará hacerse fuerte ante República Checa y tratará de quedarse con los tres puntos que le permitan dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Cabe mencionar que, para esta edición, clasifican los dos mejores de cada grupo y, además, los 8 mejores terceros. Así las cosas, por primera vez habrá una llave eliminatoria de 32 equipos y no 16 como solía hacerse.

La mesa está servida y comienza poco más de un mes que va a estar plagado de buen fútbol. Lamentablemente para Chile y sus seguidores, esta es la tercera cita consecutiva que los chilenos tendrán que ver desde la comodidad del sillón de la casa.

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LA AGENDA

México vs. Sudáfrica: jueves 11 de junio a las 15:00 de Chile continental.

Corea del Sur vs. República Checa: jueves 11 de junio a las 22:00 de Chile continental.

En síntesis

El Mundial de Norteamérica 2026 comienza este jueves 11 de junio con 48 selecciones.

El partido inaugural de México contra Sudáfrica se jugará en el Estadio Azteca.

El torneo tendrá una nueva fase eliminatoria con 32 equipos clasificados en total.