DT de Boca Juniors se deshace en elogios para O’Higgins de Rancagua: “Se nota que…”

O’Higgins de Rancagua se plantó como un equipo grande en La Bombonera ante Boca Juniors el día de ayer, pero lamentablemente no pudo concretar las chances que se creó y terminó cayendo por la cuenta mínima.

Pese a la derrota, el conjunto rancagüino se ganó el respeto de un gigante del continente como Boca Juniors donde su técnico, Rodolfo Arruabarrena, le dedicó elogios a los celestes una vez terminado el encuentro.

O’Higgins cayó por la mínima. | Foto: Photosport

“La verdad es que todos los chicos han estado en un nivel bueno. Obviamente que soy entrenador y tengo que exigirles más y tenemos que mejorar, pero repito que en frente hay un rival como O’Higgins que sabe lo que quiere, que viene haciendo una temporada importante y se nota que tiene más rodaje que nosotros”, dijo en primera instancia.

Acto seguido, el DT de Boca complementa sus dichos diciendo que “Ellos tienen buen juego aéreo, los he visto que tienen buenas jugadas preparadas. Estuvimos concentrados en ese sentido, pero a nosotros nos han faltado en algún momento esos centros o algunas definiciones en las que nos equivocamos, que fuimos con el pie en vez de con la cabeza”.

Ahora, O’Higgins tiene que viajar de vuelta a Chile y luego a Concepción para enfrentar al León de Collao. Tras eso, deberá pensar en la revancha por Copa CONMEBOL Sudamericana ante Boca Juniors en el Estadio El Teniente de Rancagua.

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En síntesis

Boca Juniors derrotó 1-0 a O’Higgins de Rancagua en la Copa Sudamericana.

El DT Rodolfo Arruabarrena elogió la temporada y el nivel de juego de O’Higgins.

O’Higgins jugará contra Concepción antes de recibir a Boca en el Estadio El Teniente.