VIDEO | DT de RD Congo recibe la noticia de la muerte de su padre en plena conferencia del Mundial 2026: así reaccionó

El entrenador francés Sébastien Desabre vivió un momento inesperado en plena conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo ante Inglaterra.

El Mundial 2026 sigue dejando escenas que van más allá de lo futbolístico y que terminan marcando el pulso emocional del torneo en las rondas de la eliminación directa.

En ese contexto, la República Democrática del Congo quedó eliminada en los dieciseisavos de final tras caer por 2-1 ante Inglaterra en el Estadio de Atlanta, resultado que puso fin a su participación en la Copa del Mundo.

Pero la jornada no terminó ahí. En la conferencia de prensa posterior al partido, el ambiente cambió por completo cuando se vivió un momento tan inesperado como sensible. ¿Qué ocurrió?

El desgarrador momento que vivió Sébastien Desabre

Todo ocurrió en la conferencia de prensa posterior a la dura derrota ante los ingleses, cuando el entrenador francés Sébastien Desabre estaba respondiendo preguntas pero el jefe de prensa interrumpió la sala con un mensaje directo.

“Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias”, se informó frente a los medios presentes.

Sebastien Desabre y una noticia devastadora en pleno Mundial 2026 | FOTO: Simon Barber/Getty Images)

Publicidad

Desabre quedó en silencio unos segundos, asimilando la noticia, respondió con un breve “Gracias” y acto seguido se levantó y abandonó la conferencia.

La escena generó impacto inmediato entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales por la crudeza del momento en plena cobertura mundialista.

Revisa este momento:

🇨🇩💔 En medio de la conferencia de prensa, el equipo de comunicación de Congo anunció el fallecimiento del padre Sebastien Desabre, DT de la selección.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T6v7d7WbbM — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026