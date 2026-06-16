El goleador francés anotó un doblete en el debut ante Senegal por el Mundial 2026, pasando a la historia de su país.

Este martes debutó la Selección de Francia en el Mundial 2026 con un triunfazo por 3-1 sobre Senegal en el estreno del Grupo I, donde la gran figura fue Kylian Mbappé.

El astro del Real Madrid abrió el marcador a los 66 minutos con un tiro cruzado tras asistencia de Michael Olise, pero lo mejor se lo estaba guardando para el final.

Luego del descuento del equipo africano en los 90+5′ a través de Ibrahim Mbaye, un minutos después Mbappé sacó un derechazo desde fuera del área que sorprendió al arquero Edouard Mendy.

Mira el VIDEO del golazo a continuación:

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Con este tanto, el atacante de 27 años le dio la victoria a ‘Les Bleus’ y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los galos, superando a Olivier Giroud con 58 conquistas.

Además, el ex Paris Saint-Germain y Mónaco se transformó en el francés que más goles ha marcado en las Copas del Mundo con 14 dianas, alcanzando en el top 3 al alemán Gerd Müller y superando al argentino Lionel Messi (13).

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Por encima solo están el brasileño Ronaldo Nazário (15) y el germano Miroslav Klose (16).

En síntesis