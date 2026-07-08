VIDEO | El tenso encontrón entre el DT de Egipto y Lionel Scaloni que casi nadie vio tras el Argentina vs Egipto

El DT de Egipto casi deja la grande tras este encontrón con el DT de Argentina tras la eliminación.

El duelo entre Egipto y Argentina sin duda que sigue dejando reacción y todo esto tras lo que fue con su polémico cierre, que le terminó dando la clasificación a la ‘Albiceleste’ a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

En el plantel egipcio la desazón se hace notar y principalmente por lo que fue el bullado arbitraje del juez francés, François Letexier, quien en jugadas puntuales de este partido, inclinó su balanza con sus cobros en favor de Argentina.

Esta situación sin duda que colmó la paciencia de todos y principalmente, la del entrenador Hossam Hassan, quien salió del campo de juego con una furia tremenda tras lo acontecido en este partido ante Argentina.

Tanto fue la furia de Hassan, quien en camino a vestuarios, tuvo un cruce con el DT argentino Lionel Scaloni, a quien le dedicó unas cuantas palabras y no muy amigables, que generaron la reacción del entrenador ‘Albiceleste’, quien se giró ante esta situación y su reacción después de esto no logró ser capturada por completo.

VIDEO: REVISA EL TENSO MOMENTO DEL DT DE EGIPTO CON SCALONI