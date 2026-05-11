El entrenador Carlo Ancelotti tuvo que descartar de inmediato a uno de los 55 preseleccionados de Brasil para el Mundial 2026.

Este lunes el entrenador Carlo Ancelotti envió la prenómina de 55 jugadores de la Selección de Brasil para tener en consideración de cara al Mundial 2026, que comienza dentro de un mes en Norteamérica.

La gran novedad es que el técnico italiano consideró en la lista al astro brasileño Neymar del Santos, quien no había sido tenido en cuenta hasta la fecha por el ex DT del Real Madrid.

Pero por la tarde, Ancelotti tuvo una tercera baja para la Copa del Mundo, un delantero que también había entrado en la pre-lista y que ahora es el primer descartado de ella.

Se trata de Estevao del Chelsea, quien se ha perdido los últimos cuatro partidos de los Blues y era duda para el Mundial, pues con su club no volverá a jugar lo que resta de temporada.

Finalmente, esta jornada se habría descartado la posibilidad que llegue a la cita planetaria, según informó el medio brasileño Globo Esporte.

“Estevao queda fuera de la preselección de Brasil y no irá a la Copa del Mundo. No se recuperaría a tiempo de la lesión muscular en el muslo derecho”, indicaron.

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Estevao se perderá el Mundial 2026 por lesión. (Foto: Instagram)

Esta situación sin duda que le abre otra puerta a Neymar en su anhelo por estar en el Mundial 2026, pues se van reduciendo las opciones en ataque para Ancelotti, que ya había perdido por lesión a Rodrygo del Real Madrid. Otra baja había sido el defensa Éder Militao.

Cabe recordar que la nómina final será entregada el próximo lunes 18 de mayo, con los 26 elegidos para viajar a Norteamérica.

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En síntesis