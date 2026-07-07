VIDEO | Revisa el gol de Yasser Ibrahim para Egipto ante Argentina en el Mundial 2026

El gol que pone en ventaja a Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina y Egipto en estos momentos disputan el penúltimo duelo por los octavos de final del Mundial 2026, en donde ambas escuadras luchan con todo por un boleto a los cuartos de final.

La escuadra africana da la gran sorpresa en estos momentos y se puso en ventaja tras el tanto de Yasser Ibrahim, en la que aprovechó un gran centro de Marwan Attia y con un sólido cabezazo, venció a Emiliano Martínez.

Con este tanto, Egipto está dando sin duda este sorpresón en la ronda de octavos de final, en la que espera poder aguantar con todo el poderío argentino en lo que resta de encuentro.

Cabe recordar que el ganador de este compromiso entre Egipto y Argentina se enfrentará en cuartos de final al ganador de la serie entre Suiza y Colombia.

VIDEO: REVISA EL GOL DE IBRAHIM PARA EGIPTO