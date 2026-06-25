VIDEO: La polémica celebración de Sebastián Beccacece tras el gol de Ecuador ante Alemania en el Mundial

Un tremendo partidazo se disputa en estos momentos en los que es el cierre del grupo E, en el que Ecuador y Alemania se están enfrentando en el MetLife Stadium, protagonizando un partido de gran nivel en el Mundial 2026.

En lo que fue un inicio de locura, la Selección de Alemania se puso en ventaja con el polémico gol de Leroy Sané a los dos minutos, en donde los ecuatorianos reclamaron falta previa, la que no fue considerada por parte de la jueza Tori Penso.

Minutos más tarde, Ecuador logró equiparar las cifras tras un tremendo golazo de Nilson Angulo, quien tras un potente disparo a distancia, venció a Manuel Neuer y puso la igualdad.

Este tanto fue gritado con todo por el estratega argentino, Sebastián Beccacece, quien se desahogó y gritó con euforia total lo que fue este tanto para Ecuador, en la que se lo dedicó a los fanáticos, quienes parecen no tener una relación muy buena con el DT.

VIDEO: REVISA LA ALOCADA CELEBRACIÓN DE BECCACECE EN ECUADOR