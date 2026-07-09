El goleador francés no pudo abrir el marcador y desperdeició su primer penal en este Mundial 2026.

Este jueves comenaron los cuartos de final del Mundial 2026 donde se enfrentan la Francia de Kylian Mbappé contra Marruecos de Achraf Hakimi en Boston, buscando convertirse en el primer semifinalista de esta Copa del Mundo.

Ambas selecciones se enfrentaron en las semis de Qatar 2022 donde los franceses se impusieron por 2-0, por lo que esta es una especie de revancha para los marriquíes.

Pero esta tarde ‘Les Bleus’ se pudieron poner arriba en el marcador con un lanzamiento penal de Mbappé, quien ingresó al área y fue derribado a los 28 minutos.

El árbitro argentino Facundo Tello cobró la falta y el astro del Real Madrid se encargó de la ejecución, buscando alcanzar a Lionel Messi como el máximo anotador de este Mundial (8).

Pero luego de una demorosa revisión en el VAR y retraso del pitazo del referee, Mbappé sorpresivamente desperdició el lanzamiento, el que fue muy débil y anunciado al palo izquierdo del arquero Yassine Bounou, quien atajó sin mayor esfuerzo el tiro.

Este fue el primer penal que erró el artillero de 27 años en una Copa del Mundo. Incluso, en el partido anterior contra Paraguay le dio la clasificación a los galos con un gol desde los 12 pasos.

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Mira el VIDEO a continuación:

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

En síntesis