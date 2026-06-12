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Mundial 2026

VIDEO: Los goles del triunfo de Corea del Sur sobre República Checa en el Mundial 2026

Corea del Sur dio vuelta el marcador ante República Checa y terminó imponiéndose por 2-1 en su estreno por el Grupo A del Mundial 2026.

Hwang In-beom fue la figura de Corea del Sur ante República Checa. (Foto: Getty Images)
Hwang In-beom fue la figura de Corea del Sur ante República Checa. (Foto: Getty Images)

Este jueves comenzó el Mundial 2026 con los dos partidos del Grupo A, donde México venció por 2-0 a Sudáfrica en el primer turno y por la noche Corea del Sur se impuso por 2-1 ante República Checa.

Los asiáticos fueron muy superiores a los europeos en Guadalajara, aunque tuvieron que dar vuelta el marcador en el estadio de las Chivas.

La apertura de la cuenta llegó a los 59 minutos con un cabezazo del volante Ladislav Krejci del Wolverhampton, tras conectar un potente saque lateral de su compañero Vladimír Coufal.

Pero de ahí en adelante los surcoreanos se fueron con todo en busca del empate, encontrándolo a los 67′ con un golazo de Hwang In-beom del Feyenoord, quien recibió un pase entre líneas de Lee Kang-in y definió como un crack, pues se quitó de encima a un defensor y el arquero checo, enviando el balón al fondo de la red con un toque sutil.

El gol del triunfo para los tigres asiáticos cayó en los 80′ con un cabezazo del centrodelantero Oh Hyeon-gyu del Besiktas, conectando un centro de In-beom, que terminó siendo la figura de la noche en Jalisco.

Sobre el final, el arquero coreano Kim Seung-Gyu tuvo la mejor tapada en lo que va de la Copa del Mundo, sacando con una mano y en un rincón el que era el empate de Adam Hlozek a los 82′.

El próximo partido de Corea del Sur es contra México, duelo de líderes que se disputará el jueves 18 de junio a las 21:00 horas en Guadalajara.

Por su parte, Chequia se verá las caras con Sudáfrica en la misma jornada pero a las 12:00 horas y en Atlanta, Estados Unidos.

En síntesis

  • Corea del Sur 2-1 República Checa: triunfo mundialista comandado por Hwang In-beom (67′).
  • Anotaciones clave: Ladislav Krejci (59′) adelantó a Chequia; Oh Hyeon-gyu (80′) selló la victoria.
  • Próximo encuentro: Corea del Sur jugará contra México el 18 de junio en Guadalajara.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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