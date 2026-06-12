Este jueves comenzó el Mundial 2026 con los dos partidos del Grupo A, donde México venció por 2-0 a Sudáfrica en el primer turno y por la noche Corea del Sur se impuso por 2-1 ante República Checa.
Los asiáticos fueron muy superiores a los europeos en Guadalajara, aunque tuvieron que dar vuelta el marcador en el estadio de las Chivas.
La apertura de la cuenta llegó a los 59 minutos con un cabezazo del volante Ladislav Krejci del Wolverhampton, tras conectar un potente saque lateral de su compañero Vladimír Coufal.
GOOOL DE REPÚBLICA CHECA— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Vladimír Coufal sacó de lateral con potencia y Ladislav Krejčí mandó el balón al fondo de las redes de Corea del Sur tras un potente cabezazo.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/gPoYcuPtTa
Pero de ahí en adelante los surcoreanos se fueron con todo en busca del empate, encontrándolo a los 67′ con un golazo de Hwang In-beom del Feyenoord, quien recibió un pase entre líneas de Lee Kang-in y definió como un crack, pues se quitó de encima a un defensor y el arquero checo, enviando el balón al fondo de la red con un toque sutil.
COREA DEL SUR MARCÓ EL EMPATE— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Hwang In-beom amagó a Kovar en el área grande y marcó el 1-1 ante República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zNCeuqLhMG
El gol del triunfo para los tigres asiáticos cayó en los 80′ con un cabezazo del centrodelantero Oh Hyeon-gyu del Besiktas, conectando un centro de In-beom, que terminó siendo la figura de la noche en Jalisco.
¡COREA DEL SUR LO DIO VUELTA!— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Oh Hyeon-gyu tomó el centro de Hwang In-beom y marcó el 2-1 para los Tigres de Oriente ante República Checa en Guadalajara.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/SZXPdgdzsV
Sobre el final, el arquero coreano Kim Seung-Gyu tuvo la mejor tapada en lo que va de la Copa del Mundo, sacando con una mano y en un rincón el que era el empate de Adam Hlozek a los 82′.
REFLEJOS DE TIGRE— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Kim Seung-Gyu sacó en la línea lo que pudo ser el empate de República Checa.#MundialEnDSPORTS | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TJJkJgi8mI
El próximo partido de Corea del Sur es contra México, duelo de líderes que se disputará el jueves 18 de junio a las 21:00 horas en Guadalajara.
Por su parte, Chequia se verá las caras con Sudáfrica en la misma jornada pero a las 12:00 horas y en Atlanta, Estados Unidos.
En síntesis
- Corea del Sur 2-1 República Checa: triunfo mundialista comandado por Hwang In-beom (67′).
- Anotaciones clave: Ladislav Krejci (59′) adelantó a Chequia; Oh Hyeon-gyu (80′) selló la victoria.
- Próximo encuentro: Corea del Sur jugará contra México el 18 de junio en Guadalajara.