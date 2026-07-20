VIDEO | Nadie esperaba ver a Lionel Messi así antes de la final del Mundial 2026: deja a todos sin palabras

El video previo a la final que generó impresión por parte de los hinchas por Lionel Messi.

La Selección Argentina tuvo una actuación para el olvido en lo que fue la final del Mundial 2026, en la que los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron por 1-0 ante la Selección de España y perdieron la gran chance de ser bicampeones mundiales.

La escuadra ‘Albiceleste’ estuvo muy lejos de poder mostrar una versión competitiva en esta final, en donde España de principio a fin impuso sus términos futbolísticos y terminó gritando campeón tras el solitario tanto de Ferran Torres.

En la previa a este partido, se vivió un momento bastante extraño y que lo protagonizó Lionel Messi, en la que en el calentamiento previo a la final, dejó una imagen que impactó a todos.

El crack argentino tuvo diversos remates a portería, que estuvieron lejos de llegar al arco, algo que impresionó a los espectadores del MetLife Stadium, por la gran calidad que tiene el 10 argentino, quien no pudo ser factor en la final del Mundial.

VIDEO: LAS IMPACTANTES ESCENAS DE MESSI EN LA PREVIA