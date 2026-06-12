VIDEO | revisa el gol de Jovo Lukic para Bosnia ante Canadá en el Mundial 2026

Revisa lo que fue el gol de Jovo Lukic para Bosnia ante Canadá en el Mundial 2026.

La jornada del Mundial 2026 tenía hoy su segundo día de competencia y el que daba la inauguración en su segunda sede que es Canadá, en donde la Selección de Canadá se enfrenta ante Bosnia-Herzegovina por la primera fecha del Grupo B.

En esta primera mitad, el duelo ha sido bastante intenso, en la que los locales han generado grandes opciones para marcar, pero la visita fue la que primero logró abrir el marcador.

A los 21 minutos, Jovo Lukic pudo abrir el marcador para la selección de Bosnia–Herzegovina, quien aprovechó un tremendo saque de esquina que fue al área y con un certero cabezazo, venció a Maxime Crépeau.

Ahora, Canadá espera poder igualar el marcador de cara a la segunda mitad, mientras que la selección europea buscará mantener su ventaja y aprovechar alguna otra oportunidad para estirar las cifras.

VIDEO: REVISA EL GOL DE JOVO LUKIC