Cobreloa sigue firme en la cima: así quedó la tabla de la Liga de Ascenso tras vencer a Unión San Felipe

Cobreloa logró un valioso triunfo como visitante y se mantiene firme en la cima de la Liga de Ascenso.

Un crucial duelo se disputaba hoy dentro de la Liga de Ascenso, en el que Unión San Felipe y Cobreloa se enfrentaban en la quinta región en un partido vital para lo que son los distintos objetivos de ambos equipos en el torneo.

En un duelo que fue bastante apretado en el Estadio Municipal de San Felipe, la escuadra de la región del norte del país sumó valiosos tres puntos tras imponerse por 1-0 con el solitario tanto de Facundo Velazco.

Tras lo que fue este resultado, el conjunto ‘Naranja’ se mantiene firme en la punta de la tabla de posiciones con 38 unidades, mientras que la escuadra del ‘Uní-Uní’ se mantiene en el antepenúltimo lugar con 20 puntos.

Para lo que será la próxima fecha, Unión San Felipe viajará al sur de nuestro país para enfrentarse a Curicó Unido, mientras que Cobreloa recibirá en el Estadio Zorros del Desierto a Unión Española.

Cobreloa sumó un valioso triunfo | Foto: Instagram U. San Felipe

REVISA COMO QUEDA LA TABLA EN LA LIGA DE ASCENSO