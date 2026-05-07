La icónica artista colombiana creó su cuarta canción oficial para una Copa del Mundo, esta vez para el Mundial 2026.

Este jueves la cantante colombiana Shakira presentó su nueva canción oficial para el Mundial 2026, torneo que comienza en poco más de un mes y que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de haberse ausentado en las últimas dos citas planetarias, la icónica artista sudamericana dio un adelanto en sus redes sociales de lo que es el tema que lleva por nombre “Dai Dai” junto al cantante y productor nigeriano Burna Boy.

El videoclip que dura poco más de un minuto, fue grabado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, pues en aquella ciudad realizó un concierto masivo la semana pasada, por lo que aprovechó su estadía en Brasil para grabar en el mítico templo del fútbol mundial.

Esta nueva canción hace recordar al ritmo del “Waka Waka” que lanzó para el Mundial de Sudáfrica 2010, haciendo un guiño también con el balón Jabulani que aparece en el video.

De igual forma el clip comienza con la toma sobre el balón Teamgeist del Mundial de Alemania 2006, pues fue la primera cita en que Shakira aportó con una canción oficial: el éxito “Hips Don’t Lie” en colaboración con el artista haitiano Wyclef Jean.

Mientras que la última había sido “La La La” junto a Carlinhos Brown para el Mundial de Brasil 2014. Por ello, también incluyó el balón Brazuca en el video.

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¿Cuándo se estrenará la canción de Shakira?

El estreno oficial de la canción será la próxima semana, el jueves 14 de mayo, donde se podrá escuchar en todas las plataformas. Mientras que el Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio.

En síntesis

Shakira presentó su nueva canción oficial “Dai Dai” junto al nigeriano Burna Boy .

presentó su nueva canción oficial junto al nigeriano . El videoclip oficial fue grabado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

de Río de Janeiro, Brasil. El estreno mundial de la canción está programado para el jueves 14 de mayo.