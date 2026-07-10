¡Y eso que ni jugó! Erling Haaland se suma a Kylian Mbappé y critica con fuerza al argentino Facundo Tello

El astro de Noruega estuvo atento al partido entre Francia y Marruecos, donde aprovechó de pegarle un palito al juez argentino.

Los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 se iniciaron con el triunfo de Francia sobre Marruecos por 2-0, resultado que depositó a los galos en las semifinales de la Copa del Mundo y ahora espera por España o Portugal.

Si bien la supremacía de los franceses fue total desde el minuto 1, en el primer tiempo se vivió una curiosa situación tras el cobro de un penal para Francia por parte del juez argentino, Facundo Tello.

Resulta que Tello cobró el penal, pero después pasaron dos minutos más de revisión que claramente sacaron de concentración a Kylian Mbappé, quien terminó fallando el tiro. El francés criticó al juez por esta demora en zona mixta y no fue el único.

Le llueven las críticas a Facundo Tello. | Foto: Getty Images

Erling Haaland, delantero de Noruega, estuvo atento al partido entre franceses y marroquíes y subió una historia en su cuenta personal de Snapchat donde critica a Facundo Tello: “Tener que esperar 5 minutos para patear un penal es mucho tiempo”, dijo.

Si bien en la publicación del noruego hay un poco de exageración con el tiempo que tomó, el fondo es correcto: la poca decisión de Facundo Tello en la pena máxima terminó perjudicando al delantero francés, quien después se repuso con un gol.

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Más allá de la polémica, cabe destacar que el arbitraje de Facundo Tello estuvo a la altura y, salvo la polémica del penal, fue un arbitraje digno para unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia derrotó 2-0 a Marruecos y clasificó a semifinales del Mundial de Norteamérica 2026.

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Kylian Mbappé falló un tiro penal tras una demora de dos minutos de revisión.