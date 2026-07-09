Quién es Facundo Tello, el árbitro argentino que dirige Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

El juez argentino fue designado por la FIFA para impartir justicia en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en su etapa más decisiva y cada detalle comienza a tomar mayor relevancia en la búsqueda de las cuatro selecciones que seguirán en carrera por el título.

A esta altura de la competencia, no solo los jugadores y entrenadores son protagonistas, sino también quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia.

En los cuartos de final, uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán la Selección de Francia y la Selección de Marruecos, dos equipos que llegan con la ilusión de instalarse entre los cuatro mejores de la cita planetaria.

Para este esperado enfrentamiento, la FIFA designó a un árbitro argentino como encargado de dirigir las acciones.

Facundo Tello impartirá justicia en Francia vs. Marruecos

Facundo Tello nació en Bahía Blanca, Argentina, y fue elegido como uno de los árbitros argentinos con mayor proyección internacional en los últimos años.

El argentino de 44 años cuenta con experiencia en grandes escenarios, incluyendo partidos de Copa Libertadores y duelos decisivos del fútbol sudamericano como dos finales de la Recopa Sudamericana.

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Además, en la pasada Eurocopa, Tello arbitró dos partidos en los que enseñó nueve tarjetas amarillas. Pitó el Turquía-Georgia (3-1) y el Escocia-Hungría (0-1), ambos de la fase de grupos.

En este Mundial, Tello arbitró el partido entre Canadá vs. Bosnia y Sudáfrica vs. Corea del Sur | FOTO: Francois Nel/Getty Images

Esta será una nueva aparición de Tello, luego de su participación en Qatar 2022. En aquella edición dirigió tres encuentros, donde mostró siete tarjetas amarillas y una roja por doble amarilla.

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El equipo que acompañará al juez principal está compuesto por sus colaboradores habituales en el plano internacional: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade actuarán como asistentes en las bandas, mientras que Darío Herrera y Cristián Navarro desempeñarán los roles de cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente.

Así se puede ver el partido entre Francia y Marruecos

Con este escenario, la forma de ver el partido entre Francia y Marruecos será a través de D Sports, DGO (plataforma de D Sports) y Paramount+.