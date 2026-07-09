Facundo Tello se vuelve viral en Argentina tras el penal fallado de Kylian Mbappé ante Marruecos: este fue el motivo

Una acción previa al lanzamiento del delantero francés desató una ola de bromas en redes sociales y puso a Facundo Tello en el centro de la conversación.

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas en pleno Mundial 2026. Un detalle durante el partido de los cuartos de final entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos terminó convirtiendo al árbitro argentino Facundo Tello en uno de los protagonistas de la jornada.

Todo ocurrió cuando Kylian Mbappé se disponía a ejecutar un lanzamiento penal. Antes del remate, el juez decidió detener la acción por varios segundos para ordenar a los futbolistas dentro del área, tal como establece el protocolo arbitral.

Segundos más tarde, el remate del delantero del Real Madrid fue detenido por el arquero Yassine Bounou y las reacciones no tardaron en aparecer.

Así fue la atajada de Bounou a Mbappé en el Mundial 2026 | FOTO: Getty Images

En Argentina celebran la demora de Facundo Tello en el penal de Kylian Mbappé

Tras el penal desperdiciado por la estrella francesa, cientos de hinchas argentinos comenzaron a comentar la acción en X (Ex Twitter) y convirtieron al nacido en Bahía Blanca, Argentina en uno de los protagonistas inesperados del partido.

Muchos usuarios bromearon con que la pausa realizada por el árbitro argentino antes del remate habría desconcentrado a Mbappé. “Toda de él”, “Lo enfrió” y “Masterclass de Tello” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la exred social del pajarito azul.

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Una vez más, el Mundial 2026 demostró que no solo los goles y las clasificaciones generan repercusión, sino también aquellos pequeños momentos que terminan dando la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

Algunos comentarios por la acción de Facundo Tello

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