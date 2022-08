Claudio Borghi aconsejó a la Universidad de Chile por su situación actual en el Campeonato Nacional y pese a ser identificado con Colo Colo no los quiere ver en la Primera B.

Claudio Borghi mira con preocupación el presente de Universidad de Chile: "No me imagino un campeonato chileno sin la U, sería una catástrofe"

Universidad de Chile vive un complicado presente en el Campeonato Nacional luego de su derrota ante Colo Colo en el Superclásico y su crisis tanto en lo deportivo como en lo institucional pone en peligro su permanencia en la Primera División.

Recordar que los azules están en la duodécima posición del fútbol chileno, a tan solo tres unidades de los puestos de descenso.

Claudio Borghi, panelista de Todos Somos Técnicos, dialogó en exclusiva con Redgol acerca de los problemas que tiene la U para afrontar los próximos cotejos.

"La U debería ver la forma en que están conduciendo, porque en los últimos campeonatos ha convivido más con el descenso más que con la punta. Con cambio de entrenadores, gerentes, presidente, dueño y un plantel muy joven", recalcó el Bichi.

La U vive un mal presente en el fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

"En esta situación que está es complejo, porque está cerca de los últimos peleando el descenso con un plantel muy joven. No me imagino un campeonato chileno sin Universidad de Chile, sería una catástrofe, esperamos que puedan mejorar y salir de esa zona", finalizó el ex DT y jugador identificado con Colo Colo.

Hay que destacar que el próximo duelo de la U será ante Unión Española pactado para este domingo 7 de agosto a partir de las 15:45 horas en un estadio a confirmar