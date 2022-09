Universidad de Chile no está viviendo un gran momento, pues marcha en la decimocuarta posición con solo 23 puntos y está a dos de la zona de descenso directo.

De hecho, la situación se complicó aún más con el reciente despido de Diego López como entrenador y que llevó a la dirigencia a tomar la decisión de que Sebastián Miranda asuma como técnico interino por segunda vez en el año luego que también tomara la riendas del plantel cuando fue despedido Santiago Escobar.

En esa línea, es que Cristián Leiva apuntó hacia dicho escenario y tubo como ejemplo a las contrataciones que han hecho en la U en las últimas temporada.

“Lo que ha pasado siempre con los técnicos extranjeros, que son de muy buenos pergaminos, es el conocimiento del medio. Nosotros que estamos en el medio, ya sea como jugador o entrenador, conocemos la idiosincrasia de nuestros jugadores", comenzó explicando en diálogo con Los Tenores de ADN.

"A lo mejor el tiempo que se demoran en conocerlo, los resultados no te acompañan y eso le ha pasado a la mayoría de los que han llegado“, añadió el 'Flaco'.

El DT sueña con dirigir a la U en algún momento | Foto: Agencia UNO

Por eso, puso como ejenmplo lo que está realizando Jaime García en Ñublense y Damián Muñoz en Curicó Unido, donde ambos elencos mantienen la ilusión de seguir peleando por el título junto a Colo Colo.

“Los entrenadores nacionales hemos sido segundo plato, las primeras opciones siempre han venido del extranjero y hoy hay muy buenos entrenadores nacionales, Damián Muñoz y Jaime García hoy están peleando el título. Uno puede hablar en propiedad del buen trabajo que hacen, pueden tener opciones en equipos grandes o afuera”, añadió.

Por último, se refirió a la nueva opción de dirigir a Universidad de Chile para esta recta final del torneo. El ex técnico en las divisiones inferiores de los azules asegurá que anhela con aquello y que siente que en algún momento se dará.

“Es un equipo grande, no está en un buen momento, pero uno siempre tiene la ilusión de llegar a un equipo grande. Estuve 10 años en el club, no soy un desconocido para el equipo. No me contactaron, pero si sonó mi nombre. El haber estado siempre va a abrirme las puertas, creo que en algún momento se va a dar“, cerró.