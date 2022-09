Luis Marín cree que el Cacique es impermeable ante grandes ausencias en La Roja: "Colo Colo está con los pies bien puestos en la tierra"

Luis Marín dio su veredicto sobre si a Colo Colo le afectará en el tramo final del Campeonato Nacional 2022 el no poder contar con varios de sus jugadores que están o con La Roja adulta o con la Selección Chilena Sub 20 y cree que los albos no se verán afectados por el momento que pasan.