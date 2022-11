Universidad de Chile se despidió de lo que fue la temporada 2022 con una derrota en la última fecha del Campeonato Nacional por 4-3 ante Cobresal en el Estadio Huachipato, en un encuentro que tuvo un momento de emotividad pura, en lo que fue el último partido con la camiseta de la U del delantero Junior Fernandes, quien fue aplaudido por los fanáticos de los ‘Azules’ tras ser sustituido.

Ante este momento, el estratega del ‘Romántico Viajero’, Sebastián Miranda tuvo palabras para lo que fue aquella acción que se robó las miradas de este encuentro, en donde destacó siempre la buena disposición que tuvo el jugador desde su mandato en el club.

“Yo tuve una conversación con Junior que quizás no la debería tocar, pero la verdad es que yo estoy muy agradecido de Junior, yo me voy a referir del momento en el que estuve yo, Junior ha demostrado que ama mucho este club, tuvo la humildad de estar siempre a disposición, siempre desde el lugar en el que estuvo aportó, estando en la banca, cuando entraba en el segundo tiempo o cuando entraba de titular”, partió señalando Miranda.

Profundizando en la inminente salida de Junior, el DT ‘Azul’ le deseó lo mejor en lo que será su próximo destino dentro del fútbol y le agradeció lo que hizo por el equipo en esta temporada, en la que recordó su importante gol ante Deportes La Serena y agradeció el apoyo que le dieron los hinchas en su despedida.

Junior Fernandes fue capitán en la U en esta jornada | Foto: Agencia Uno

“Siempre intentó dejar lo mejor de él y eso como entrenador lo agradezco mucho, espero que él lo que le venga, sea lo mejor para su futuro, sigue marcando goles importantes, hizo el gol contra La Serena, que fue muy importante para estar en primera división tranquilo. Soy un agradecido de él, el homenaje que le hizo el hincha se lo merece y me pone muy contento. Ojalá pueda tomar la mejor decisión y que sea lo mejor para su familia”, detalló en conferencia.

Otro de los temas que debió abordar el estratega de la U, fue sobre la ausencia de Cristóbal Campos, quien no fue citado en este duelo ante los ‘Mineros’ y el golero presenció la derrota de sus compañeros desde las tribunas, algo que el DT pudo explicar sinceramente ante los medios, descartando problemas dentro del equipo con él.

“Cristóbal el miércoles tuvo la pérdida de un familiar, el cual él no fue a entrenar, ayer no entreno en la normalidad con sus compañeros, no entrenar por dos días más la pérdida de un familiar, creo que lo mejor era que no jugara hoy día producto de que probablemente su cabeza estuviese en otro lugar”, explicó a los medios.

Finalmente, Miranda se refirió a lo que fue el rendimiento mostrado por Martín Parra en la recta final de la temporada, en la que señaló que lo que vivió el joven portero desde su llegada al club no fue algo fácil e hizo una evaluación muy positiva con sus actuaciones tanto en Copa Chile como en el torneo nacional.

“Martín es un portero joven, le tocó asumir una responsabilidad importante, no es fácil defender esta camiseta, a él le tocó tanto en los partidos de Universidad Católica, como en estos dos últimos, creo que la evaluación es positiva, él tiene que seguir creciendo mucho como arquero, ser arquero de este club no es fácil y lo que venga, yo sé que termina su préstamo ahora y tendrán que analizarlo en la gerencia deportiva”, cerró.