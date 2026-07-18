El mediocampista de Colo Colo tuvo tiempo para hablar con Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña en territorio colombiano.

A pesar de estar identificado con el archirrival, Arturo Vidal se reunió con dos recordados jugadores de Universidad de Chile. ¿Por qué? Lo hizo en la previa del duelo entre Colo Colo y Millonarios en Bogotá.

En el elenco colombiano hay un par de figuras que vistieron la camiseta de la escuadra universitaria: ellos son Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña. Dirán presentes en el amistoso en tierras cafetaleras.

Así lo exhibió el mediocampista albo a través de redes sociales. Mediante su cuenta personal de Instagram, compartió una postal tras conversar con el delantero argentino y el volante chileno.

“Buena charla, cracks“, lanzó el campeón de América junto a sus contrincantes de turno.

Luego de tal instancia, Arturo Vidal se prepara para enfrentarlos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Será uno de los invitados de honor en La Noche Embajadora.

Arturo Vidal se reúne con recordadas figuras de la U

Arturo Vidal junto a Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras. (Foto: Instagram)

¿Cuándo juega Colo Colo?

El encuentro entre los albos y Millonarios está pactado para este sábado 18 de julio. Se disputará desde las 19:00 horas de Chile.