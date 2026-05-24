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Ex Universidad de Chile

VIDEO | Rodrigo Contreras protagoniza insólito cruce con un compañero y terminó sancionado

El ex Universidad de Chile, Rodrigo Contreras tuvo este fuerte encontrón con uno de sus compañeros en la cancha.

El insólito encontrón de Rodrigo Contreras con su compañero en Colombia
© CapturaEl insólito encontrón de Rodrigo Contreras con su compañero en Colombia

El delantero argentino con pasado en la Universidad de Chile, Rodrigo Contreras ha hecho noticia durante esta última semana y no por muy buenos hechos defendiendo la camiseta de su nuevo club en este 2026: Millonarios de Colombia.

El ‘Tucu’ quien ha sido el gran goleador del conjunto de ‘Los Embajadores’, en esta semana tuvo días para el olvido, en la que a mitad de semana ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana desperdició un penal que mandó a las nubes, en la igualdad a un tanto ante los brasileños.

Dentro de las últimas horas, Millonarios se enfrentó ante Boyacá Chico por la cuarta fecha de la Copa de Colombia, en la que el ex jugador azul hizo noticia tras tener un importante encontrón contra uno de sus propios compañeros en la cancha.

A minutos del final, Contreras se enfrascó en una discusión con su compañero Sebastián Valencia, en la que este último quería ejecutar un balón detenido, pero el ex U. de Chile no quería aquello y le pateó la pelota para no ejecutar, en la que discutieron tras esto y el juez del partido amonestó al jugadora argentino.

VIDEO: REVISA EL ENCONTRÓN DE CONTRERAS CON SU COMPAÑERO

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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