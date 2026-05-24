VIDEO | Rodrigo Contreras protagoniza insólito cruce con un compañero y terminó sancionado

El ex Universidad de Chile, Rodrigo Contreras tuvo este fuerte encontrón con uno de sus compañeros en la cancha.

El delantero argentino con pasado en la Universidad de Chile, Rodrigo Contreras ha hecho noticia durante esta última semana y no por muy buenos hechos defendiendo la camiseta de su nuevo club en este 2026: Millonarios de Colombia.

El ‘Tucu’ quien ha sido el gran goleador del conjunto de ‘Los Embajadores’, en esta semana tuvo días para el olvido, en la que a mitad de semana ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana desperdició un penal que mandó a las nubes, en la igualdad a un tanto ante los brasileños.

Dentro de las últimas horas, Millonarios se enfrentó ante Boyacá Chico por la cuarta fecha de la Copa de Colombia, en la que el ex jugador azul hizo noticia tras tener un importante encontrón contra uno de sus propios compañeros en la cancha.

A minutos del final, Contreras se enfrascó en una discusión con su compañero Sebastián Valencia, en la que este último quería ejecutar un balón detenido, pero el ex U. de Chile no quería aquello y le pateó la pelota para no ejecutar, en la que discutieron tras esto y el juez del partido amonestó al jugadora argentino.

VIDEO: REVISA EL ENCONTRÓN DE CONTRERAS CON SU COMPAÑERO

Ese ha sido el eterno problema de Millonarios todo el semestre: desperdiciar goles, no cerrar los partidos, cancherear, menospreciar rivales y querer ganar de camiseta. Y ahora, lo único que faltaba, hay peleas para cobrar tiros libre 🤦🏻‍♂️. ¡Vergonzoso!



¿Así van a jugar el martes? pic.twitter.com/iDge7EQP5i — WillyRodríguez (@WillyRodri13) May 23, 2026

¡INSÓLITO 😱!



Sebastián Valencia y Rodrigo Contreras protagonizaron una discusión 😡, en medio del partido entre Millonarios 🔵 y Boyacá Chicó que generó revuelo y varios de sus compañeros tuvieron que intervenir #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 pic.twitter.com/AHwBNNj7Tw — Gol Caracol (@GolCaracol) May 23, 2026