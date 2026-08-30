Campeón con Colo Colo y Universidad de Chile anuncia su retiro: “Hoy toca despedirme”

Paulo Magalhaes colgó oficialmente los botines y lo comunicó a través de sus redes sociales. Cerró un capítulo de más de 20 años.

Ser campeón a nivel profesional es complejo, pero lograrlo con Colo Colo y también con Universidad de Chile es más difícil aún. Sin embargo, Paulo Magalhaes se despide con dicho hito en su palmarés.

A sus 36 años, el recordado lateral derecho comunicó que dejará el fútbol. Si bien ya se mantenía apartado de las grandes ligas y solo representaba a un club amateur en el norte del país, se inclinó por oficializar su adiós.

A través de su Instagram, dejó una emotiva carta en la que agradece por su etapa en la actividad. No solo se coronó monarca en Chile, sino que también levantó la Copa Sudamericana en 2011.

“Hoy toca despedirme del deporte más hermoso del mundo, a nivel profesional. Del sueño que tuve desde niño y que se convirtió en mi vida y mi trabajo durante más de 20 años”, lanzó.

“Con tan solo 16 años salí de casa decidido a cumplir ese sueño. No fue un camino fácil: hubo sacrificios, caídas, dudas, alegrías y momentos difíciles. Pero hoy puedo decir, con el corazón lleno, que todo valió la pena”, agregó.

Paulo Magalhaes colgó los botines. (Imagen: Photosport)

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Campeón con Colo Colo y Universidad de Chile se retira

Finalmente, el nacido en Brasil reconoció a todo aquel que le brindó una mano para cumplir su anhelo de infancia. Lo alcanzó y con creces: se mantuvo en la élite local por mérito propio.

“Gracias a cada compañero, entrenador, hincha y persona que fue parte de este camino. De todos me llevo aprendizajes, experiencias y recuerdos que guardaré para siempre“, concluyó.