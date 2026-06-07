Con la eliminación de Colo Colo, la U y la UC: así quedan las semifinales de la Copa de la Liga 2026

Con los cuatro semifinalistas ya definidos, la Copa de la Liga entra en su etapa decisiva en busca del nuevo campeón.

La Copa de la Liga 2026 ya tiene definidos a los cuatro equipos que siguen en carrera por el título, tras una fase previa llena de emoción que dejó varias sorpresas en el camino.

El torneo registró uno de sus grandes golpes en esa instancia, ya que Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica quedaron eliminados, dejando el camino abierto para nuevos protagonistas en la lucha por el trofeo.

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera y Ñublense vs. O’Higgins

Tras la fase de grupos, quedaron definidos los cruces de semifinales del torneo, con Coquimbo Unido, Unión La Calera, Ñublense y O’Higgins como protagonistas de la recta final.

En una de las llaves, Coquimbo Unido se medirá ante Unión La Calera en un duelo que promete alta intensidad y un desarrollo muy parejo, mientras que en la otra semifinal O’Higgins enfrentará a Ñublense, en una serie que también se proyecta completamente abierta.

Los Piratas van por un nuevo títuo tras levantar la Liga de Primera 2025 | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Con estos cruces ya establecidos, el campeonato entra en su etapa más emocionante, donde los cuatro equipos buscarán dar el último paso hacia la gran final y acercarse al título.

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¿Cuándo son las semifinales de la Copa de la Liga?

Los encuentros de ida y vuelta están programadoss para disputarse entre el 6 y el 15 de julio de 2026.

¿Cuál será el premio para el campeón?