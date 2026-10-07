La Copa Chile sumó a su último cuartofinalista, cuando incluso ya se conoce al primer semifinalista del torneo.

Este miércoles se completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, pues faltaba conocer a uno de los ocho mejores equipos del torneo, que terminó siendo Coquimbo Unido.

El Pirata se impuso por 2-1 a Cobreloa en la revancha que se disputó en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con los goles de Luis Riveros (57′) y Guido Vadalá (69′).

Los aurinegros avanzaron con un marcador global de 4-2, pues en la ida habían ganado por el mismo marcador en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Ahora en cuartos de final, el Barbón enfrentará a Unión La Calera, en partidos que debe programar la ANFP.

En el mismo lado del cuadro, Deportes Antofagasta tiene una ventaja de 2-0 ante Universidad de Chile y se encamina a semifinales.

Mientras tanto que en el otro sector, O’Higgins se convirtió en el primer semifinalista dejando en el camino a Deportes Concepción y espera por Colo Colo o Deportes Puerto Montt. El Cacique está arriba en la cuenta por 2-0.

Publicidad

El cuadro de los cuartos de final de Copa Chile 2026:

SECTOR IZQUIERDO

Deportes Antofagasta (2) vs. U. de Chile (0)

Unión La Calera (0) vs. Coquimbo Unido (0)

SECTOR DERECHO