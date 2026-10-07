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Copa Chile

Coquimbo Unido elimina a Cobreloa y se completa el cuadro de cuartos de final de la Copa Chile 2026

La Copa Chile sumó a su último cuartofinalista, cuando incluso ya se conoce al primer semifinalista del torneo.

Coquimbo Unido es el último cuartofinalista de la Copa Chile 2026. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo Unido es el último cuartofinalista de la Copa Chile 2026. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Este miércoles se completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, pues faltaba conocer a uno de los ocho mejores equipos del torneo, que terminó siendo Coquimbo Unido.

El Pirata se impuso por 2-1 a Cobreloa en la revancha que se disputó en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con los goles de Luis Riveros (57′) y Guido Vadalá (69′).

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Los aurinegros avanzaron con un marcador global de 4-2, pues en la ida habían ganado por el mismo marcador en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Ahora en cuartos de final, el Barbón enfrentará a Unión La Calera, en partidos que debe programar la ANFP.

En el mismo lado del cuadro, Deportes Antofagasta tiene una ventaja de 2-0 ante Universidad de Chile y se encamina a semifinales.

Mientras tanto que en el otro sector, O’Higgins se convirtió en el primer semifinalista dejando en el camino a Deportes Concepción y espera por Colo Colo o Deportes Puerto Montt. El Cacique está arriba en la cuenta por 2-0.

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El cuadro de los cuartos de final de Copa Chile 2026:

SECTOR IZQUIERDO

  • Deportes Antofagasta (2) vs. U. de Chile (0)
  • Unión La Calera (0) vs. Coquimbo Unido (0)

SECTOR DERECHO

  • O’Higgins (3) vs. Deportes Concepción (0)
  • Colo Colo (2) vs. Deportes Puerto Montt (0)
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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