Este miércoles se completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, pues faltaba conocer a uno de los ocho mejores equipos del torneo, que terminó siendo Coquimbo Unido.
El Pirata se impuso por 2-1 a Cobreloa en la revancha que se disputó en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con los goles de Luis Riveros (57′) y Guido Vadalá (69′).
Los aurinegros avanzaron con un marcador global de 4-2, pues en la ida habían ganado por el mismo marcador en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
Ahora en cuartos de final, el Barbón enfrentará a Unión La Calera, en partidos que debe programar la ANFP.
En el mismo lado del cuadro, Deportes Antofagasta tiene una ventaja de 2-0 ante Universidad de Chile y se encamina a semifinales.
Mientras tanto que en el otro sector, O’Higgins se convirtió en el primer semifinalista dejando en el camino a Deportes Concepción y espera por Colo Colo o Deportes Puerto Montt. El Cacique está arriba en la cuenta por 2-0.
Confirmado: este día se reanudará el partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile
El cuadro de los cuartos de final de Copa Chile 2026:
SECTOR IZQUIERDO
- Deportes Antofagasta (2) vs. U. de Chile (0)
- Unión La Calera (0) vs. Coquimbo Unido (0)
SECTOR DERECHO
- O’Higgins (3) vs. Deportes Concepción (0)
- Colo Colo (2) vs. Deportes Puerto Montt (0)