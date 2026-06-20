El debut de Universidad Católica y Colo Colo marcan la agenda del torneo que enfrenta equipos de la Liga de Primera con los de Primera B.

Este sábado 20 de junio, el fútbol chileno arranca el fin de semana con una cargada agenda que contempla el inicio de la Copa Chile 2026 para los conjuntos de la división de honor de nuestro balompié.

A continuación, te presentamos el desglose completo de la programación, los recintos deportivos, los árbitros designados y las señales a cargo de la transmisión para que no te pierdas ningún detalle de la Copa Chile:

Bloque 1: El puntapié inicial (12:30 horas)

La acción de la Copa Chile 2026 arrancará en paralelo al mediodía con dos atractivos compromisos en la zona norte y central del país:

Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso. Árbitro: Rodrigo Carvajal. Transmisión: TNT Sports Premium.

Palestino vs. Magallanes Estadio: Municipal de La Cisterna. Árbitro: Mario Salvo. Transmisión: Sin transmisión de televisión.



Universidad Católica debuta este sábado en la Copa Chile.

Bloque 2: Acción en la tarde y el estreno de la UC (15:00 horas)

A mitad de la tarde, la emoción continuará de manera simultánea con dos choques que prometen alta intensidad:

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Deportes Copiapó vs. Universidad Católica Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla. Árbitro: Fernando Vejar. Transmisión: Transmisión radial de ADN Deportes y por televisión en TNT Sports Premium.

Cobreloa vs. Cobresal Estadio: Zorros del Desierto. Árbitro: Héctor Jona. Transmisión: Sin transmisión de televisión.



Bloque 3: El debut de Colo Colo (17:30 horas)

El Cacique saltará a la cancha en la jornada vespertina para hacer su estreno en el certamen enfrentando al cuadro recoletano en Independencia.

Deportes Recoleta vs. Colo Colo Estadio: Santa Laura. Árbitro: Franco Jiménez. Transmisión: Transmisión radial de ADN Deportes y por televisión en TNT Sports Premium.



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Bloque 4: El cierre de la jornada (18:00 horas)

El telón de este sábado de Copa Chile se bajará con otros dos encuentros disputados en simultáneo, los cuales lamentablemente no contarán con cobertura en directo por pantalla: