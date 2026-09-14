Fue formado en Colo Colo, todavía tiene contrato con el club, pero lleva seis años siendo cedido constantemente.

El domingo por la tarde Colo Colo volvió a enredar puntos en la Liga de Primera 2026, poniendo a más de alguno nervioso, pues de a poco se va acortando la distancia con sus escoltas en la lucha por el título.

Esta vez, el adversario fue Deportes Concepción, que sacó un empate 1-1 en su visita al Estadio Monumental, donde el León de Collao hizo ver muy mal al equipo que dirige Fernando Ortiz.

Una de las figuras del elenco Lila fue el extremo Ethan Espinoza, que volvió loca a la defensa del Cacique en el primer tiempo, especialmente a Jeyson Rojas, Erick Wiemberg y Diego Ulloa. Este último tuvo que ser sustituido en el entretiempo.

Espinoza no desaprovechó la oportunidad de mostrarse ante el club que es dueño de su pase, pues pertenece a Colo Colo y sueña ser considerado para la próxima temporada, o al menos que lo vea el Tano Ortiz como alternativa.

Lo cierto es que el atacante de 25 años nunca pudo debutar en el primer equipo albo, ya que desde 2021 ha sido enviado a préstamo constantemente, pasando por Barnechea, Fernández Vial, Deportes La Serena, Santiago Wanderers y ahora en Deportes Concepción.

El anhelo de volver a Colo Colo

En esta vuelta a Macul, Ethan Espinoza conversó con BOLAVIP y no escondió las ganas de tener una oportunidad en el equipo de sus amores: “Obvio, sí, pero ahí paso a paso”.

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También, confirmó que tiene contrato vigente con el cuadro popular: “Sí, estoy a préstamo de Colo Colo”.

Respecto a lo que sintió al reencontrarse con un Monumental repleto, contestó: “Bonito poder volver a casa, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero nos encontramos con el gol y nos supimos defender. Nos vamos feliz”.

“Me sentí cómodo, obviamente lo podría haber hecho mejor, pero me voy conforme y conforme con el equipo más que todo”, completó el puntero.

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Ethan Espinoza se lució ante Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis