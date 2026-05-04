Deportes Iquique busca dar un golpe de timón en medio de un complejo inicio de temporada en la Primera B 2026. Los “Dragones Celestes” apenas suman dos triunfos en 10 fechas, rendimiento que terminó costándole el puesto al técnico Rodrigo Guerrero, dejando de manera interina a José Cantillana.

Ante este escenario, la dirigencia nortina ya se mueve para encontrar a su nuevo entrenador, con el objetivo de revertir el bajo rendimiento y reencaminar al equipo en la lucha por los puestos de avanzada.

Y en ese contexto, surge un nombre que genera consenso: Cristián Paulucci. Según información de ADN Deportes, el ex DT de Universidad Católica aparece como la principal carta para asumir la banca de Iquique en lo que resta de la temporada.

Cristián Paulucci asoma como candidato para la banca iquiqueña. (Foto: Photosport)

Paulucci cuenta con un antecedente importante en el fútbol chileno, tras consagrarse campeón de Primera División con la UC en 2021, en una campaña donde destacó por su manejo de grupo y capacidad para sostener el rendimiento en momentos clave.

Actualmente, el entrenador se encuentra sin club luego de su breve paso por el Manchego Ciudad Real de España, elenco al que dirigió por cerca de tres meses antes de su salida en enero de este año.

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De concretarse su llegada, sería su tercera experiencia en el fútbol chileno como director técnico, considerando su exitoso ciclo en la UC y su paso durante 2025 por Deportes La Serena, donde tuvo un breve proceso.

Así, Deportes Iquique apuesta por un nombre probado en el medio local para intentar cambiar el rumbo de una temporada que, hasta ahora, ha estado lejos de las expectativas.

DATOS CLAVE

Cristián Paulucci es la principal carta para asumir la banca de Deportes Iquique.

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Deportes Iquique despidió al técnico Rodrigo Guerrero tras ganar dos duelos en diez fechas.